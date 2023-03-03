Şubat ayı enflasyonu açıklandı

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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 3.15, yıllık olarak ise yüzde 55.18 yükseldi.

Beklenti aylık yükselişin yüzde 3.52, yıllık enflasyonun ise yüzde 55.74 gelmesi yönündeydi.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57.68 aylık enflasyon ise yüzde 6.65 olarak açıklanmıştı. Şubat verisiyle beraber yıllık enflasyonda 4 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023:



Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21.69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74.34 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023:

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre ise ile giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.76'lık düşüş yaşandı. oldu. Buna karşılık, 2023 bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7.36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

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