Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Son dakika: Şubat ayı enflasyonu açıklandı

Şubat ayı enflasyonu açıklandı

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18 oldu. Böylece 4 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi

Giriş: 03.03.2023 - 10:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şubat ayı enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 3.15, yıllık olarak ise yüzde 55.18 yükseldi.

Beklenti aylık yükselişin yüzde 3.52, yıllık enflasyonun ise yüzde 55.74 gelmesi yönündeydi.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57.68 aylık enflasyon ise yüzde 6.65 olarak açıklanmıştı. Şubat verisiyle beraber yıllık enflasyonda 4 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023:

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21.69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74.34 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023:

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre ise ile giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.76'lık düşüş yaşandı. oldu. Buna karşılık, 2023 bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7.36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Detaylar geliyor....

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İYİ Parti'de kritik toplantı
İYİ Parti'de kritik toplantı
Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli getirildi
Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli getirildi
Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri
Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan babadan kahreden sözler!
Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan babadan kahreden sözler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.