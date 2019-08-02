Son dakika... Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti. S&P değerlendirmesinde bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

"ACİL BASKILARIN UZAK DURMASINA YARDIMCI OLUYOR"

Değerlendirmede ''Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor'' denildi

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