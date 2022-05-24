Sözcü Muhabiri Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti.

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan Ertürk için ilk tören 7 yıldır görev yaptığı Sözcü Ankara Bürosu’nun önünde yapıldı.

Törende taziyeleri eşi Hanife Ertürk, çocukları Aren (7) ve Hezal (6) ile yakınları kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Ertürk Ailesi’ne ve Sözcü çalışanlarına başsağlığı diledi.

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, haber peşinde koşan, değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım. Arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım. Gazeteciliğin mesaisi yoktur. Gazetecilik, farklı bir meslektir. Direnen, halkın haklarını savunan bir gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama onurlu, dürüst, namuslu gazetecilerin ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tekrar Sözcü ailesinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

İki çocuk babası 54 yaşındaki Ali Ekber Ertürk için ikinci tören Mamak’taki Tuzluçayır Cemevi’nde düzenlenecek. Ertürk, bugün Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.