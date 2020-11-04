Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.
TWİTTER'A CEZAYI TWİTTER'DAN DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen şirketlere, başta Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram olmak üzere 10’ar milyon TL’lik ilk cezaların kesildiğini açıkladı.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020
Sayan açıklamasında, "Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek." ifadelerini kullandı.
İŞTE 5 AŞAMALI CEZA PLANI
Sürecin nasıl işleyeceğini bir infografikle paylaşan Sayan'ın açıklamasına göre, ikinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse ilgili şirketlerin reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak." dedi.
Öte yandan, şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eden ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
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