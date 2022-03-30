Solunum sıkıntısı olanlar dikkat! Afrika'dan geliyor!

Son dakika haberler... Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.
"RÜZGARLA FARKLI KITALARA HAREKET EDİYOR"
AA'da yer alan habere göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi.
"PERŞEMBE VE CUMAYA DİKKAT"
Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından dün itibariyle giriş yaptı. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek" diye konuştu.
"SOLUNUM SIKINTISI OLANLAR DİKKAT"
Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle perşembe ve cuma günü biraz dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu.
HAFTA SONU ETKİSİNİ KAYBEDECEK
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ise Türkiye'nin bahar aylarında çöl tozunu fazla aldığını ifade etti.
"YURDUN BATISINDA ETKİLİ OLACAK"
Çöl tozunun Kuzey Afrika'dan lodosla hareket ederek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağını bildiren Özdemir, "Etkili olmaya başlayan çöl tozunun, perşembe ve cuma günü Türkiye'de yoğunlaşması bekleniyor. Çöl tozu, özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yoğun etkisini gösterecek. Çöl tozunun hafta sonu etkisini kaydetmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİRİYOR, FAYDALI"
Özdemir, çöl tozlarının altın değerinde mineraller olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Çöl tozlarının faydası oldukça fazla. Çöl tozları, toprağa düştüğünde toprağı zenginleştirecek, denize düştüğünde denizin minerallerini arttıracak. Çöl tozları ülkemize doğal gübre taşıyacak. İnsan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Kronik bronşit, astımı olanlar, çocuklar ve yaşlıların dışarı çıkmaması uygun olacak çöz tozunun etkili olduğu günlerde. Vatandaşlarımız meteorolojinin açıklamalarına dikkat etsinler."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!