Kahvehaneye gitti! Masaya oturdu! Son çay!

İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

KAHVEHANEYE GİDİP ÇAY SÖYLEDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ilçede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu, gittiği kahvehanede çay söyledi.

ÇEVREDEKİLER UYUDUĞUNU SANDI

Örkütoğlu, bir süre sonra başını oturduğu masaya koydu. Acı olay, kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündüğü Örkütoğlu’nu uyandırmak için yanına gittiklerinde ortaya çıktı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Örkütoğlu’nun kendilerine tepki vermemesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüdaverdi Örkütoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SONUÇ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Son dakika haberine göre olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Örkütoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.