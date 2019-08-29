29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir hafta önce, sokaktaki köpekleri gönüllü olarak besleyen Turgut Çetin ve kızı Selcan Çetin, oturdukları sitenin çevresindeki köpekleri beslemek için dışarı çıktı. Baba ve kızı, sitenin önünde sokak köpeklerini beslerken, site yöneticisi Mustafa A.'nın tepkisiyle karşılaştı. Çıkan tartışmada Mustafa A. ve oğlu Ömer A., baba ve kızına sopayla saldırdı.
BAŞINA DARBE ALDI BAYILDI
DHA'daki habere göre güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yönetici ve oğlu, hayvansever baba ve kızını darp etti. Başından yaralanan Turgut Çetin baygınlık geçirirken, yere düşen Selcan Çetin de çeşitli yerlerinden darbe aldı. Baba ve kızı, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alıp, hastaneden taburcu olan Turgut ve Selcan Çetin, şikâyette bulundu.
ADLİ KONTROLLE SEBEST KALDILAR
Cumhuriyet Savcısı, şikâyet üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa A. ile oğlu Ömer A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KARARA İTİRAZ ETTİLER
Turgut ve Selcan Çetin, avukatları Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti. Avukat Banko, müvekkillerinin hayvanları beslediği sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Çok ciddi darbeler aldılar. Bu darbeler, öldüresiye darbeler. Bu üzücü olayın sonucunda, suçu işleyenler sokakta serbestçe geziyorlar. Hiç kimse bir genç kızın hayvanları besleme özgürlüğünü elinden alamaz. Müvekkilimin şu anda yapacağı hiçbir şey yok, şu an bekledikleri tek şey adalet ve bu insanların tutuklu yargılanıp, ceza alması. Unutmamak gerekir ki, şiddet hayvandan başlıyor. Bu şahıslar, öncelikle bu hayvanlara taş attılar ve ardından müvekkillerimi darp ettiler" dedi.
"BESLEME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ELİMİZDEN ALINDI"
Selcan Çetin ise yöneticinin hayvanlara sürekli taş attığını ileri sürerek, "Biz buna rağmen beslemeye devam ediyorduk. Bu sebeple bize karşı kinliydi. Geçen hafta da sokak canlarını beslediğimiz sırada sopayla darp edildik. Babam o darp neticesinde bayıldı. Ben de kendimi babamın üstüne attım daha fazla darp etmesinler diye; ama beni de darp etmeye devam ettiler. Daha öncelerden de sürekli sözlü tacize uğruyorduk. 'Sokaktaki canlarımıza dokunmasınlar' diye sürekli susuyorduk. Sokak hayvanlarını besleme özgürlüğümüz elimizden alındı" şeklinde konuştu.
"BEN BAYGIN ŞEKİLDE HASTANEYE GİTTİM"
Başına aldığı darbe sonucu bayılan Turgut Çetin ise "Sokak köpeklerini beslediğimiz için bizim site yöneticisi ve oğlunun saldırısına uğradık. Daha önceden de zaten aramızda bu sebeplerden dolayı sorunlar çıkmıştı. Ben baygın şekilde hastaneye gittim. Dişimi kırmışlardı. Hastanede raporlarımızı falan tuttuk, şikayetçiyiz, cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.
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