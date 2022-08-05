Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeye bir rahatlama getirecektir. Akkuyu konusu bugün bir noktaya getirmemiz ve karara bağlamamız süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir." dedi. Erdoğan ayrıca, "Putin ile bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli." açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor. BM ve Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı. Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.
İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.
KİMLER EŞLİK EDİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayarak uçağa geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik program kapsamında Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye üzerinde meşru güvenlik endişeleri var, görüşmede bunlar ele alınacak." dedi.
Peskov ayrıca, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmanın önemli olduğunu söyledi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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