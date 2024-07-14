Son dakika: Silivri'de otluk alanda yangın! Bazı evlere de sıçradı | Son dakika haberleri

Son dakika: Silivri'de otluk alanda yangın! Bazı evlere de sıçradı | Son dakika haberleri

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Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

AA'da yer alan habere göre Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor. REKLAM

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.