Şili'de 5.8 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Depremin Coquimbo kenti yakınlarında, 63 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.