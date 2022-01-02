Şiddete uğrayan genç kadın dehşeti paylaştı!

DHA

İlçede oturan 29 yaşındaki Elif Dağatar, sosyal medya hesabından yardım isteyerek, boşanmak üzere olduğu kocası 34 yaşındaki kocası Ertuğrul T. tarafından 6 yaşındaki oğlunun gözü önünde dayak yediği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

DHA'nın haberine göre, kocasından şikayetçi olduğu öğrenilen Elif Dağatar, görüntülü paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dün boşanmak üzere olduğum eşim tarafından ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE darp edildim ve ilk kez değil defalarca şikâyet ettim, Elini kolunu sallayarak gitti. Ben öldükten sonra mı gelecek adalet!"