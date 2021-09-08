Selde oğlunu kaybeden babadan acı haber!

DHA

Rize'deki sel felaketinde kaybolan Batuhan Delihasan'ın (38) babası Mehmet Delihasan (72) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Delihasan'ın hastalığının oğlunun bulunamaması ile ağırlaştığı belirtildi.

Rize'de 14 Temmuz'da 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesiyle Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldesinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi de kayboldu. Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

BABADAN ACI HABER GELDİ

Selde kaybolan oğlu Batuhan Delihasan'ın üzüntüsünü yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi gören baba Mehmet Delihasan, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Delihasan, hayatını kaybetti. Delihasan'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü.

'BU ACIYA DAHA FAZLA DAYANAMADI'

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı yaşanan selin izlerini silmeye çalıştıklarını belirterek "Ancak can kayıplarının acısı ne yazık ki silinmiyor. Batuhan Delihasan'ın babası da 1.5 aydır oğlundan haber bekliyordu, zaten hastaydı ve bu acıya daha fazla dayanamadı" dedi.

'OĞLUNUN ACISI HASTALIĞINI ARTIRDI'

Mehmet Delihasan'ın komşusu İlyas Delihasan da "Oğlunun kaybolması ile beraber büyük acı yaşadı. 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Bu zamana kadar dayandı ancak oğlunun acısı onun hastalığını artırdı. Oğlundan gelecek haberi beklerken vefat haberini duyduk" diye konuştu.

BAKAN KURUM ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan sel sonrası bölgede incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, oğlu selde kaybolan Mehmet Delihasan ve ailesini ziyaret etmişti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Mehmet Delihasan'ın öğle namazı sonrası Muradiye Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile Delihasan'ın oğulları Rasim, Sefer, Mustafa ve yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Delihasan aile kabristanlığında toprağa verildi.