Şeker ve çay fiyatlarına zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından yapılan açıklamada şeker fiyatının bugünden geçerli olmak üzere yüzde 16 artırıldığı duyuruldu.

Buna göre, kristal şekerin fabrika çıkışı satışı kilogram başına kdv hariç 3,57 liraya yükseldi.

Türk Şeker'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi.

Bloomberg HT'ye bağlanan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fiyatı 15-16 aydır zam almadı, yüzde 16 zam normal ve gerekli" ifadelerini kullandı.

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) de kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.