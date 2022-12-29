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Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında açılan davada, esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından son savunmasını yapıyor

Giriş: 29.12.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
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DHA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Fincancı ve avukatları, bugünkü duruşmada savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.

Duruşma savcısı, 23 Aralık'ta görülen ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacaklar. Duruşmada son savunmalar tamamlanırsa mahkeme heyeti kararını açıklayacak. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHPli milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile HDPli milletvekili Hüda Kaya ve Züleyha Gülüm de izleyici olarak katıldı. Salonun küçük olması nedeniyle pek çok kişi adliye koridorunda bekliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincan'cının yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürüldü. Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarıldı.

Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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