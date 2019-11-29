29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 11 Ekim'de boşandığı eşi tarafından satırla sokak ortasında katledilen iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
TBMM'de yaptığı ve sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşmada Çakırözer, Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu ileri sürdü. çakırözer, "İyi kalpli, yaşama azmi hiç bitmeyen bu kadın tam 44 gün komada kaldı ancak vücudu bu acıya daha fazla direnemedi" dedi.
"İLK TEDBİR KARARINI BİR YIL ÖNCE ALDIRDI"
İşte Çakırözer'in o iddiası: "Vahşice öldürülen her kadının beraberinde mutlaka maalesef bir korunamama hikayesi de var. Bu acı hikayelerden ders çıkaramadan biz kadına şiddetle mücadelede bir milim dahi ilerleyemeyiz.
— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) November 28, 2019
25 yıllık evli, 2 çocuk annesi Ayşe Arslan eşinden gördüğü şiddete dayanamayarak 14 Eylül 2018'de ilk tedbir kararı için başvurdu. Tedbir kararı aynı gün çıkıyor. Bir ay, iki ay uzatılıyor. Sonra altı ay daha uzatılıyor; bu arada boşanma da gerçekleşiyor.
"BİR YILDA 23 KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"
Bu süreçte saldırgan Yalçın Özalpay, tehdit ve hakaretlerine devam ediyor. Ayşe Arslan, ilk tedbir istediği tarihten korkunç saldırıya uğradığı tarihe kadar bir yıl içinde 23 kez suç duyurusunda bulunuyor. 'Korkuyorum, beni öldürecek' diyor. Babası, ağabeyi de aynı şikayette bulunuyor. Gitmedikleri karakol kalmıyor. Başvurmadıkları mahkeme kalmıyor. Peki ne oluyor bu şikayetler, koskoca bir hiç.
Ayşe Tuba Arslan'ı satırla katleden Yalçın Özalpay.
"SADECE BU YIL 10 SUÇ DUYUSUNDA BULUNDU"
Ayşe Arslan'ın sadece bu yıl yaptığı 10 suç duyurusunun 5'i takipsizlikle sonuçlanıyor. Gerekçe delil ve tanık yokluğu. Şu an şiddet gören binlerce kadın delil yetersizliği nedeniyle kurbanlarının önüne bırakılıyor. Ayşe Arslan'ın yaptığı başvurularının 5'i hakkında dava açılıyor ancak caydırıcı bir karar çıkmıyor. Artık yeter. Başka Ayşe'ler, Emine'ler ölmesin."
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