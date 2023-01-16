Şarkıcı Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü!

Olay yerine gelen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz cesedin parmak izinden Semih Sevim'e ait olduğunu tespit etti. Tokat’tan kayıp başvurusu bulunduğu ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sancaktepe’de mantar toplayan bir vatandaş, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

İZİ ŞARKICI ESKİ SEVGİLİSİNE UZANDI

Yapılan çalışmalarda öldürülen Semih Sevim’in 25 Aralık 2022 günü Tokat’tan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Derinleşen soruşturmada, Sevim’in eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen şarkıcı Seçil Çiftçi ile görüştüğü belirlendi. Elde edilen telefon görüşmelerinden maktulün son görüştüğü kişinin de şarkıcı Seçil Çiftçi olduğu tespit edildi.

CİNAYET ŞİŞLİ’DE İŞLENDİ

Gözaltına alınan Seçil Çiftçi, jandarmaya önce çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra cinayeti itiraf eden Seçil Çiftçi olayın detaylarını anlattı. Çiftçi'nin iddialarına göre, Semih Sevim, eski erkek arkadaşıydı. Tokat’tan kendisine hep çiçek gönderiyordu ve barışmak istiyordu. Olay günü de Şişli’deki evine geldiğini belirten Seçil Çiftçi, maktulle tartıştığını ve kafasına sandalye demiri ile vurduğunu söyledi.