11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, gece saatlerinde Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi'nde yer alan üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, bir süredir haber alamadıkları 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu’nu merak ettiler ve durumu polise bildirdiler. İHA'nın haberine göre; kısa sürede ihbar adresine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açtıklarında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daireye girişlere izin vermezken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı.
CİNAYET İDDİASI
İki erkek, bir kız annesi olan Naciye Torunoğlu’nun eşi bir oğluyla Aydın’a inşaatta çalışmaya gitti. Yaklaşık altı aydır Sancaktepe’deki dairede oğluyla birlikte yaşayan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların iddiasına göre madde bağımlısı olan oğluyla sürekli tartışma yaşıyordu. Komşuların iddiasına göre son olarak yaşanan tartışma sonrası Naciye Torunoğlu’nun oğlu evden çıktı ve bir daha dönmedi.
Polis ekipleri Torunoğlu’nun kim tarafından öldürüldüğünü bulmak için soruşturma başlatırken çevredeki vatandaşların iddiasına göre 57 yaşındaki kadın başına aldığı sert darbe sonucu yaşamını yitirdi.
Ölen kadının küçük oğlunun şüpheli olarak arandığı öğrenildi.
'ANNE' FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
57 yaşındaki Torunoğlu’nun kızının, annesinin cansız bedeninin bulunduğu tabuta sarılarak ‘Anne’ diyerek haykırması yürekleri dağlarken Torunoğlu’nun yaşlı annesi oturduğu sandalyede güçlükle durabildi. 57 yaşındaki Torunoğlu’nun cenazesi Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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