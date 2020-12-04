Samsun'da 11 DEAŞ'lı gözaltına alındı!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU

AA'da yer alan habere göre operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.