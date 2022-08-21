Sahte içki yine can aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sı ise tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre kentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin şüpheli sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, 8 kişinin il dışından getirilen malzemeler ile hazırlanan sahte içkiden içtikleri tespit edildi.

Bunun üzerine tedavi altında bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Hastanede tedaviye alınan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sının ise tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.