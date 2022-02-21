'ÇÖPLERİN İÇİNDE PİKNİK YAPANLARA ŞAŞIRDIM'

İzmir'den Zonguldak'a misafirliğe gelen Binnaz Taşçı da kentin en güzel sahillerinden birinin çöpler içerisinde olmasına şaşırdığını anlattı. İnsanların çöplerin arasında piknik yapmasına da anlam veremediğini söyleyen Binnaz Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle güzel denize böyle bir ortam. İnsanların pisliğin içerisinde gezmesi çok kötü. İçler acısı bir durum. Ben İzmir'den geldim. Çok şaşkınım. Şu güzel doğayı bu hale getirmek, insanlar gerçekten çok acımasız. Şu an hayretler içerisindeyim. Baştan başa pislik var. En çok şırınga gördüm. Plastik atıklar var. Yetkililerin buraya el atması gerekiyor acil. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Burada insanlar piknik yapıyor, nasıl yiyip içiyorlar onu anlamıyorum. Buranın halkı alışmış mı? Yeni mi böyle oldu? Ne yapılabilir? Çok da zor görünmüyor aslında. Gerçekten el atılırsa çok güzel olur. Güzel doğamıza yazık günah. Güzellik heba olmuş."