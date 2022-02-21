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Felaketin ortasında... Çöpler arasında şaşırtan piknik! - Güncel Haberler

Sahilde felaketin ortasında şaşırtan piknik! Çöpler arasında deniz 'keyfi'

Zonguldak'ta hafta sonu tam bir çevre felaketinin yaşandığı sahildeki çöpler vatandaşları şoke etti. Vatandaşlar evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerlerken, diğer taraftan çöplerden oluşan çevre felaketinin ortasında piknik yapanlar şaşırttı. Hafta sonu çöp yığınını görüp geri dönen vatandaşlar yeni haftanın ilk günü de sahile gelerek güneşli havanın tadını çıkarmak istedi ama yine çöp yığınları ile karşılaştı...

21.02.2022 - 15:22 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Zonguldak'ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kozlu ilçesindeki sahile geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Denizin geri bıraktığı evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerleyen vatandaşlar geri dönerken, bazı kişilerin çevre felaketinin ortasında piknik yapması şaşırttı.

  • Ancak kış mevsimindeki şiddetli dalgaların sürüklediği atıklar denize karıştı. Kış mevsimiyle birlikte bu atıklar yeniden dalgalar aracılığıyla Kozlu ilçesindeki sahile sürüklendi. Vatandaşlar durumu yerel yönetimlere haber verse de atıkların temizlenmesine ilişkin henüz somut bir çalışma başlatılmadı.

  • Hafta sonu deniz kenarında iyi vakit geçirmek için sahile akın eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık dört kilometrelik alana yayılan evsel ve tıbbi atıklar vatandaşları şaşkına çevirdi. Bazıları geri dönerek yaşananlara tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise mangalını yakarak piknik yaptı.

  • Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı. Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyen vatandaşlar yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi. 

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