Sadece oradan geçiyordu! O da vuruldu

Son dakika: Sadece oradan geçiyordu! O da vuruldu - Haberler

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sokak ortasında emlakçıya yapılan silahlı saldırıda yoldan geçen kadın da vuruldu. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KADININ BACAĞINA İSABET ETTİ

Olay, geçen pazartesi saat 19.15 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, emlakçı olduğu öğrenilen Ersin A.'yı takip etti. Ersin A., otomobilini park edip dışarıya çıkınca, 2 şüpheliden biri yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler Ersin A. ile o sırada yoldan geçen bir kadının bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Yaralanan emlakçı ile kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'O SIRADA YOLDAN GEÇEN BİR TEYZE VURULDU'

Yaşanan saldırı anını gören bir kişi, "Motosikletli iki kişi birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyze de vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.



