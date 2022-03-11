Rüzgar faciası! Üzerine 10 metrelik tabela düştü

DHA

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesinde bir tente dükkanı önünde meydana geldi. Tente dükkanı yanındaki bir otele ait yaklaşık 10 metrelik tabela, rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak, kamyonete mal yükleyen Nasrettin Savaş'ın üzerine düştü.

DHA'nın haberine göre, tabelanın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri tabela ve kamyonet arasındaki boşlukta bulunan Savaş'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Savaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

'TABELA PROFİLDEN KIRILDI'

Tente dükkanında çalışan Abdulgani Yıldırım, "Arkadaşlarla kamyonete mal yüklüyorduk. Rüzgar, tabelayı salladı ve devirdi. Bu tabela profilin ek yerlerinden kırıldı. Çok büyük bir rüzgar da yok. Biz tabela sahibine defalarca sağlam yapması konusunda uyardık. Rüzgarın etkisiyle profilinden kırıldı ve arkadaşımız altında kaldı" dedi.