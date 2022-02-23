Rusya'ya yaptırımlar sonrası piyasalarda ılımlı hava

ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları açıklamasının ardından piyasalar, yaptırımların beklenenden hafif olarak değerlendirerek pozitif başladı.
Güvenli liman arayışıyla 1914 dolara kadar çıkan ve son 1 yılın en yüksek seviyesine tırmanan altının onsu 1895 gerilerken, dün 99.5 dolara kadar yükselen brent petrolün varili ise 97 dolara geriledi. Dolar endeksinde de kısmi düşüş hakim. Dolar/ruble paritesi dün 80.5 ile rekor kırdıktan sonra yeni günde 78.6'ya kadar geriledi.
BORSALARDA TOPARLANMA
Savaş ve yaptırım endişeleriyle yüzde 25.7 değer kaybeden Rusya MOEX Endeksi kararların ardından yüzde 6 yükselerek kayıplarının bir kısmını geri aldı ve 2 bin 762 puandan 3 bin 107 puana çıktı. MOEX, yıl başından bu yana halen yüzde 18.5 ekside.
Asya-Pasifik borsaları da toparlanma eğilimi gösterirken Şangay kompozit endeksi yüzde 0.55 ve Shenzhen bileşik endeksi yüzde 1.31 arttı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi de yüzde 0.69 artıda.
Avustralya'da S&P/ASX 200, yüzde 0.34 artışla önce gün yaşadığı kayıpları geri alırken Güney Kore Borsası da yüzde 0.27 primli.
GÖZLER FED'DE
Ukrayna krizi öncesinde ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesinde olmasıyla Fed'in faiz artışları fiyatlanırken ABD 10 yıllıkları yüzde 2'nin üzerine çıkmıştı. Ukrayna kriziyle birlikte dün 1.87'ye kadar gerileyen getiri eğrisi yaptırımlar sonrası 1.90 üzerine çıkarken, Fed'in şahin para politikasının piyasaların güvenli liman arayışı nedeniyle çatışabileceği görüşlerine yer veriliyor.
S&P 500 endeksi dün yüzde 1 düşerek teknik düzeltme seviyesinde kapanırken ocak ayındaki rekor seviyesinin yüzde 10 gerisinde. Dow Jones art arda dört, Nasdaq endeksi ise üç seans düşüşünü sürdürüyor ve salı akşamı günü yüzde 1-1.5 seviyesinde gerileyerek kapandı. Öte yandan, yaptırım kararı sonrası Nasdaq ve S&P vadelileri yüzde 0.35 ile 0.5 arasında yükselişte.
BİTCOİN VE ETHEREUM YÜKSELİŞTE
Ekonomik belirsizlikler nedeni ve Rusya'nın kripto paraları yasaklamaya yönelik haberlerle bir süredir düşüşte olan ve dün 36 bin doların altına gerileyen Bitcoin fiyatı yüzde 3.5 yükselişle yeniden 38 bin doların üzerinde seyrediyor. Dün 2 bin 500 doların altına inen Ethereum da yüzde 5'lik yükselişle 2 bin 600 dolar seviyesinde. Öte yandan Bitcoin ve Ethereum haftalık bazda sırasıyla yüzde 13.3 ve yüzde 15.3 ekside.
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