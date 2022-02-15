Alman Şansölyesi, askeri gerginliğin tırmanması durumunda çok geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlara hazırız. Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tekrar ihlal etmesi durumunda "ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

Zelenskiy gerilimi "Avrupa ve dünya için eşi görülmemiş bir meydan okuma" olarak nitelendirdi. "Devletimizin de bir parçası olduğu Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği bugün Ukrayna'da belirleniyor."