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SAVAŞ GERİLİMİ! Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum - 15 Şubat

Rusya-Ukrayna krizinde son durum! Hangi adımlar atıldı?

ABD'nin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceği uyarılarının ardından cuma gününden bu yana diplomasi trafiği sürüyor. Rusya diplomatik görüşmelere devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunurken, Almanya Şansölyesi bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Krizde son durumda ne?

15.02.2022 - 09:09 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda saldıracağının açıklamasının ardından diplomatik temaslar sürüyor.

    Üst düzey bir Rus diplomat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e diplomatik görüşmelerin devam etmesi yönünde tavsiye verirken, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile dün bir araya geldi. Scholz bugün Putin ile görüşecek.

     

     

  • ABD, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini kapattığını ve kalan tüm personelini Polonya sınırına yakın bir şehre taşıdığını duyurdu.

    Kremlin Pazartesi günü, mevcut krize yol açan güvenlik sorunları hakkında Batı ile görüşmeye hazır olduğunun sinyalini verdi, Batılı yetkililerin giderek artan 'işgal endişesine' gerek olmadığını belirtti.

     

     

     

     

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakere görüşmeleri için her zaman bir şans olduğunu söyledi. Lavrov, "görüşmeleri sürdürmeyi ve genişletmeyi öneriyorum" dedi.

    Putin'in diplomatik çabalara devam etmenin mantıklı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Lavrov, müzakere olanaklarının "tükenmekten çok uzak" olduğunu söyledi ve müzakerelere devam etmeyi önerdi. 

     

     

     

     

  • ABD'li yetkililer ise Rusya'dan söz değil eylem görmek istediklerini belirtti.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, "Lavrov'un açıklamalarının ardından, gerilimi düşürmeye yönelik somut işaretler gelirse, bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız. Ancak bunu henüz görmedik." dedi.

    Rus ordusunun Ukrayna sınırları boyunca yığılmasına ve görünür saldırı hazırlıklarına devam ettiğini belirtildi.

      

  • ABD Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgal korkuları yoğunlaşırken Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapattığın ve kalan tüm personelini Polonya sınırına yakın bir şehre taşıyacağını söyledi. Ayrıca Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının ülkeden ayrılmaları yönündeki uyarısını tekrarladı.

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