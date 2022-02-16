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Ukrayna Rusya son durum: Çekilme başladı savaş tehlikesi geçti mi?

Rusya-Ukrayna krizinden son durum: Rusya'dan gerilimi düşürecek adım geldi, Batı şüpheci!

Rusya-Ukrayna krizinde son günlerde ABD'nin 'Rusya Ukrayna'yı işgal edecek' açıklamalarından sonra gerilim artarken, tansiyonu düşürecek açıklamalar dün Rusya'dan geldi. Ancak Batı bu açıklamalara şüpheci yaklaşıyor

16.02.2022 - 09:39 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Moskova'nın Ukrayna'nın üç tarafında yaklaşık 150 bin askeri konuşlandırmasının ardından salı günü Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonu düşürücü adımlar geldi.

    Rusya, Ukrayna yakınındaki askeri birliklerin bazılarının geri çekildiğini bildirdi ve Batı ile görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

     

     

  • Ancak ABD ve müttefikleri, Rus birliklerin geri döndüğüne dair kanıta ihtiyaç duyduklarını, Rus işgali tehdidin hala ortada olduğunu söyledi.

     

     

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş istemediğini ve Ukrayna'nın bir gün NATO'ya katılma olasılığını ortadan kaldırmak için müzakerelere devam edeceğini söyledi.

    Aynı zamanda, Rusya'nın bir sonraki hamlesinin durumun nasıl gelişeceğine bağlı olarak değişeceğini söyledi.

     

     

  • ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalı yetkililerin Rusya'nın iddiasını doğrulamadığını söyledi.  ABD'nin diplomasiye "her şansı" vereceğine söz verdi, ancak Moskova'nın niyetleri hakkında şüpheci olduğunu söyledi.

    Beyaz Saray'da konuşan Biden, "İki yol var. Ancak şüphe olmasın: Rusya bu ihlali Ukrayna'yı işgal ederek gerçekleştirirse, yanıt vermekte tereddüt edilmeyecektir. Bugün özgürlüğün risk altında olduğu yerin arkasında durmazsak yarın kesinlikle daha ağır bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

  • Rusya herhangi bir işgal planı olduğu iddiasını tekrar yalanladı. Batı'nın Ukrayna'yı ve diğer eski Sovyet ülkelerini NATO'nun dışında tutmasını, Rusya sınırlarına yakın silah dağıtımlarını durdurmasını ve Doğu Avrupa'dan gelen kuvvetleri geri çekmesini istiyor.

     

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