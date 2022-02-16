ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalı yetkililerin Rusya'nın iddiasını doğrulamadığını söyledi. ABD'nin diplomasiye "her şansı" vereceğine söz verdi, ancak Moskova'nın niyetleri hakkında şüpheci olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, "İki yol var. Ancak şüphe olmasın: Rusya bu ihlali Ukrayna'yı işgal ederek gerçekleştirirse, yanıt vermekte tereddüt edilmeyecektir. Bugün özgürlüğün risk altında olduğu yerin arkasında durmazsak yarın kesinlikle daha ağır bir bedel ödeyeceğiz" dedi.