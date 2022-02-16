Rusya gerilimi düşürdü mü? NATO'dan yanıt!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’dan henüz gerilimi düşürecek bir adım görmedik, Rusya asker yığmaya devam ediyor." dedi.

Dünya Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeleri takip ederken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerginliği azaltıcı açıklamalarda bulunmuş Batı ise endişeli açıklamalarını dile getirmişti.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'daki tatbikatları tamamladığını ve Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki bazı silahlı kuvvetlerini üslerine çekmeye başladığını söyledi. Bu açıklamalara ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya her zaman askerlerini ileri-geri hareket ettiriyor, hareketlilik çekilmeyi doğrulamaz." dedi.

Moskova'nın diplomasi yolunu seçmesini umduğunu söyleyen Stoltenberg, "Umarım Rusya diplomasiyi seçer, müzakereye hazır olduğumuz mesajını vermeye devam edeceğiz, en kötüsüne de hazırız." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Rusya’dan henüz gerilimi düşürecek bir adım görmedik, Rusya asker yığmaya devam ediyor." dedi.