Putin'den Kazakistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus lider Putin, Rus askerlerinin Kazakistan'ın isteğiyle orada olduğunu söyledi.

Putin, Kazakistan'daki yıkıcı olayların iç ve dış güçler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Protestoların amacından çıktığını belirten Putin, silahlı protestocuların akaryakıta gelen zam sebebiyle sokağa çıkan insanlardan farklı olduğunu dile getirdi.

Putin, Kazakistan'da yaşananların bölgeye dışarıdan ilk müdahale olmadığını ve bunu son olmayacağını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi de 5 Ocak'ta Kazakistan'a asker gönderme kararı almıştı.