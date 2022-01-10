Öte yandan Almatı'da kurulan karargahtan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçları 20-30 dakikalık aralıklarla sınırlı olarak çalışmaya başladı. Açıklamada, "Büyük zincir marketler, pazar yerleri Almatı'da çalışıyor. Dün şehrin bütün bölgelerinde süpermarketlerin 28 şubesi açıktı. Bugün 49 şube daha açıldı. Oldukça yeterli gıda ürünleri var." ifadesi yer aldı.