Rus birlikleri zırhlı araç heykelini gerçek sandı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev´in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı.

DHA'da yer alan habere göre bakanlık açıklamasında, "Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi" denildi.