Ruble yine çakıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan rubledeki erime devam ediyor. Dolar/ruble bugün yüzde 11 yükselişle yeniden 117'ye ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta işgal emrini vermişti. Ancak geçen haftasonu başta ABD ve AB olmak üzere pek çok ülkenin Rusya'ya yaptırım açıklaması dolayısıyla rublede hafta başında çok sert bir düşüş yaşandı.
Dolar/ruble'nin pazartesi günü yüzde 28'lik yükselişle 111'e çıkması üzerine Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Bunun yanında hükümet ülkeden döviz çıkışını kısıtlayan bir dizi tedbirler açıkladı.
Dolar/ruble bu adımların etkisiyle salı günü 91'e kadar gerilemesine rağmen bu düşüş kalıcı olmadı. Dün kur 106'ya yükseldi. Ukrayna'da savaşın tüm sıcaklığıyla devam etmesi ve her gün yeni bir yaptırım haberi gelmesi sebebiyle bugün yükseliş devam etti.
ŞİRKETLER ÇEKİLİYOR
Ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının yanında başta BP, Shell gibi enerji devleri olmak üzere birçok batılı firmanın bu ülkedeki ortaklıkları ve yatırımlarından çıkmaları da ruble üzerinde baskı yaratıyor. Bunun yanında teknoloji ve otomotiv firmaları da Rusya'daki satışlarını durdurduğunu açıkladı.
Yükselişte özellikle 7 Rus bankasının AB tarafından SWIFT sisteminden çıkarılması etkili oldu. Analistler Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin dondurulmasının bankanın kurdaki yükselişe müdahale imkanını kısıtladığını belirtti.
Ancak Rusya Merkez Bankası bugün kurdaki yükselişin ardından yeni bir önlem açıkladı. Banka, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.
KREDİ NOTUNU 'ÇÖP SEVİYESİNE' İNDİRDİLER
Bunun yanında kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's Rusya'nın işgal girişiminin dış borçlarını ödeme kabiliyetiyle ilgili şüpheler yarattığını belirterek ülkenin kredi notunu altı kademe düşürdü ve çöp seviyesine çekti.
Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürdü. Moody's de, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e indirdi.
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