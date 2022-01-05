Roma dönemine ait! 1500 yıllık! Kaçıracaklardı!

İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Akalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPILDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak tarihinde, belirlenen şüpheli araçta arama yaptı.

MERMER MEZAR STELİ ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 70x40 santimetre ebatlarında 12 santimetre kalınlığında mermer mezar steli ele geçirildi.

ÖN İNCELEMEDE 15 ASIRLIK ÇIKTI

İzmir Müze Müdürlüğü'nce yapılan ön incelemede eserin, 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait mezar steli olduğu tespit edildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen tarihi eser, İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler İ.D., S.D. ve N.D.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tarihi eserin yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı belirtildi.