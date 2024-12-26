Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran cinayetinin ikinci duruşmasının görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önüne gelip, açıklamalarda bulundu.

Rojin'e de sahip çıkılmasını isteyen Kabaiş, "Ben geçen sefer de geldim, hiçbir fayda görmedim. Kimse gözünü açmadı, bana bakmadı. Ben çok insana yalvardım, yakardım, 'Bize de sahip çıkın, Rojin'e de sahip çıkın' dedim. Biz ayakaltında kalmışız. Bize bir el atın. Bir sorun, Rojin'e ne oldu? Yardımcı olun, destek olun. Ama öbür sefer hiçbir fayda görmedim. Kimse sormadı. Bu sefer gene geldim" dedi.

'DETAYLI İNCELEME İSTİYORUM'

Olay günü beyaz bir aracın olduğunu belirten Kabaiş, "Herkesten rica ediyorum, herkesten destek istiyorum. Rojin'in dosyasına takipçi olun. Rojin nerede kayboldu? Rojin'in başına ne geldi? Kim ne yaptı? Niye götürdüler, oraya bıraktılar? Çünkü Rojin'i darbettiler, götürdüler 24 kilometre ileriye Molla Kasım'a bıraktılar. Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor. Korkmasınlar, Molla Kasım'a da rica ediyorum, buradan ses ediyorum. Bardakçı köyüne de sesleniyorum, söylesinler. Sadece bir kadın, 'O gece bir beyaz araba gelmiş, geçmiş' dedi. Onun da plakasını almamışlar, ifadesini alıp bırakmışlar. Ve Rojin'in üzerinde 2 tane erkek DNA'sı çıkmış, bu da bellidir ki onlar zarar vermişler. Boğazını sıkarak oradan çatlaklık vardır. Rojin'in başına ne getirdiler, biz şu anda bilmiyoruz. Yani ölüm hepimizin başının gözünün üstünde yeri var. Hepimiz öleceğiz, buradaki canlılar, insanlar olsun, diğer canlılar olsun herkes ölecek. Ama ölümün sebebini bilmesek o çok zordur, ağır gelir. Rojin nasıl öldürüldü? Rojin'e ne oldu? Kim ne yaptı? Bu kadar kameralar var. Bu kadar telefon var. Kamera kameraları var, telefon sinyali vardır. O gece orada neredeyse bulabilirler, bu telefon sinyallerine girseler. Bunların hepsini rica ettik. Detaylı bir inceleme istiyorum. Rica ediyorum devlet büyüklerinden. Bize yardımcı olsunlar, Rojin'e ne oldu" diye konuştu.