Son dakika: Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!

Son dakika: Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik ekiplerimiz 22 Ağustos Salı günü Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar almıştır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleriyle Türkiye Çevre Ajansı ekipleri koordineli denetim çalışması başlatmıştır. İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı Kevalay Queen isimli ro–ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 TL idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır."