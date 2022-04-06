Putin'in kızlarına yaptırım uygulanacak mı?

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Bloomberg ve Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki kızı Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınabilir.

Bloomberg ve WSJ'nin ismini vermediği kaynaklara göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus oligark ve yetkiliye uygulanan yaptırımlardan Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki kızı da etkilenebilir.

Maria Vorontsova

Habere göre AB, Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova için yaptırım uygulanmasını önerdi.

Putin'in aile üyeleriyle ilgili çok az bilgi paylaşılsa da Vorontsova'nın Nomeko şirketinin ortağı olduğu, Tikhonova'nın ise Moskova Devlet Üniversitesi'nde yapay zeka enstitülüsüne liderlik ettiği biliniyor.

Haberde AB üye ülkeleri Putin'in iki kızına yönelik yaptırım uygulamayı kabul edebileceği ifade edildi. AB'nin önerisinin üzerine ABD'nin bunu gündeme aldığı öne sürüldü.

Katerina Tikhonova

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak bugün, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.



