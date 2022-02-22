Putin'den önemli açıklamalar

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Rusya parlamentosunun üst kanadı, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinde 'barışı koruma görevi' olarak nitelendirdiği görev için yurt dışına konuşlandırılması talebini oybirliğiyle kabul etmesinin ardından Putin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Putin, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması ve Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine son verilmesi çağrısında bulundu.

Putin, 2014'te imzalanan Minsk Prorolokü için ise "Bu anlaşma aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü" diye konuştu.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız. Bu bizim için tehdit anlamına geliyor. Bu konuyu pek çok kez dile getirdim. Bu bağlamda pek çok kişi batı başkentlerinde bundan bahsediyor. En iyi çözüm bu konuda batılı mevkidaşlarımızın mevcut Kiev yetkilileri ile görüşmesi ve NATO'ya katılmasının engellenmesi olacaktır.

Minsk Sözleşmesi'nin uygulanmasını söylemiştim. Eğer bizim sözde ortaklarımız Kiev yetkilileri ile görüşme yaparsa ve ikna ederse daha önce söylenen her şey bir anda değişebilir. En önemli şey bu. Mevcut Ukrayna'nın askerden arındırılması lazım. Ancak bu şekilde kontrol edilebilir. Çünkü her şey yarın değişebilir.

"UKRAYNA NÜKLEER YETKİNLİĞE SAHİP"

Mevcut Ukrayna hükümeti yarın her şeyi değiştirebilir. Eski başkanın bu konuda cezalandırıldığını gördük. Minsk Sözleşmesi dahil olmak üzere pek çok sözleşmeyi göz ardı ettiler. Rusya karşıtı hisler besleyen ülkeleri ziyaret edebilirler isterlerse.

Bence bu kelimeler, ifadeler bence bize yönelikti. Sovyet döneminden beri Ukrayna nükleer yetkinliklere sahip. Nükleer güçleri var ve nükleer sektörün oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Oldukça kolay biçimde nükleer silah edinebilirler. Diğer ülkelere kıyasla çok hızlı nükleer yetkinliklerini arttırabilirler. Yalnızca uranyum geliştiremiyorlar. Bu teçhizatla ilintili bir konu. Bu sorun görece hızlı çözülebilir. Potansiyel nükleer silahlar Ukrayna'da geliştirilebilir. Eski sovyet füzeleri de hedeflerine kolaylıkla ulaşabilir. Bu Ukrayna sektörü için nükleer silahları oluşturmak son derece kolay. Bu stratejik bir tehdit anlamına geliyor Rusya'ya yönelik olarak. Biz bunu göz önünde bulundurmalıyız.

Öncelikle Rus birliklerini iki cumhuriyetin daha içlerine sokacağım demedim. Senaryoları öngörmek kolay aslında. Alanda, sahalar neler olacağını öngörmek kolay. Bu sorunlar güçle çözülebilir mi, buna bakacak olursak şunu söylemem gerekiyor, iyi güçlerin savunmasız olmaması lazım.