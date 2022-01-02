Profesörden 'Bu nedir' notuyla dikkat çeken paylaşım

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle Yavuz Özcan Parkı'ndaki Kadın Yarı açığında daldı.
DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Gökoğlu, dalışta, bir poşetle özenle sarılmış şişeyi fark eden öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içinden çıkan keçeyi gören Prof. Dr. Gökoğlu, üzerinde saate benzer sembol ve yazıların bulunan keçeyi su altı kamerasıyla kaydetti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Görüntüleri, 'Bunu bilen var mı?' notuyla sosyal medya hesabında yayınlayan Prof. Dr. Gökoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Biz, zaman zaman falez altlarına dalışlar yaparız. Dalışlarımızda çok ilginç şeyler görürüz. Bazen atılmış bir silah, mermi, muskalar, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler, bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz su altında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitlerdir. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir? Hangi dilde yazılmıştır? Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın."
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