REKLAM advertisement1

İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan (56) hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve HEKİMSEN, hayatını kaybeden Orhan için taziye mesajı yayınladı.

Kalp Damar cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, Kadıköy’de bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ndeki odasında öğlen saatlerinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamaması üzerine odasına bakılmak istenen Orhan’ın kapısının kilitli olduğu fark edildi. Kapının açılmasının ardından Orhan’ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

REKLAM

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Gökçen Orhan için başsağlığı diledi. Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2023 Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

HEKİMSEN'DEN MESAJ Doktorların sendikası olan HEKİMSEN de başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan, Nadir Hastalık ve Pulmoner Hipertansiyon konularında Türkiye'nin sayılı hocalarından olan, kalp nakil ekibinden Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın görev yaptığı hastanede görevi başında vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi. REKLAM Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan, Nadir Hastalık ve Pulmoner Hipertansiyon konularında Türkiye'nin sayılı hocalarından olan, kalp nakil ekibinden Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın görev yaptığı hastanede görevi başında vefatını üzüntü ile öğrenmiş… pic.twitter.com/KCSoTA7b2w — Hekimsen (@hekimsen) August 17, 2023

PROF. GÖKÇEN ORHAN KİMDİR? Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Gökçen Orhan 1967 yılında Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olarak tıp doktoru oldu. Aynı yıl Doktor Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasına başladı. 1997 yılında kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 2007 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanı aldı. Yurtdışında Paris, Hannover, Bad Nauheim Frankfurt‘ta konuk cerrah olarak kalp yetersizliği cerrahisi, yapay kalp, kalp nakli konularında eğitim aldı. Kalp yetersizliği cerrahisi, kalp nakli, yapay kalp mekanik destek sistemleri, akciğer yüksek tansiyonunda damar ameliyatları, erişkin kalp cerrahisi çalışma alanlarıydı. Katıldığı kongre ve seminerlerde, tıbbi ve kişisel gelişim konularını içeren ulusal ve uluslararası eğitim konuşmaları yaptı. Çok sayıda bilimsel makale ve tıbbi kitap bölümleri yazdı.