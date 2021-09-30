Pentagon'dan Çin ile 'samimi' görüşme açıklaması

Reuters

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan yardımcısı Michael Chase'in Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile video konferans görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İki taraf görüşmelerde, ABD-Çin Halk Cumhuriyeti savunma ilişkisini etkileyen birçok mesele hakkında samimi, kapsamlı ve açık bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutmak için fikir birliğini yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeler ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasından 2 hafta sonra gerçekleşti. Pekin, AUKUS anlaşmasını kınamıştı.