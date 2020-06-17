Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!" ifadelerine yer verildi.

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