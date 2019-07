SON DAKİKA! Paulo Coelho'nun kitap çevirisi tartışma başlattı! Can Öz'den açıklama - HABERLER

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun, Can Yayınları tarafından yayımlanan "11 Dakika" romanındaki "Kürdistan" ifadesinin çeviride çıkarılması tartışmalara yol açtı. Can Yayınları'nın Sahibi Can Öz, "Paulo Coelho 11 Dakika'daki çeviriyle aslı arasındaki farkların sorumlusunu, editörünü bilmiyorum. Baskı çok eski. Ancak yayıncının böyle kafasına göre metne müdahale hakkı yoktur. Tepki gösteren okurlar haklı. İlk baskıda düzelteceğiz" dedi. Öz ayrıca, tartışma yaratan ifadelerin yer aldığı kitapların pazartesi gününden itibaren toplatılacağını söyledi.

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun, Can Yayınları tarafından yayımlanan "11 Dakika" romanının çevirisi tartışma başlattı.

Orijinal metinde "Bir internet kafeye girdi ve Kürtlerin Kürdistan’dan, şu an Türkiye ile Irak arasında bölünmüş, var olmayan bir ülkeden geldiklerini öğrendi" ifadeleri, çeviride "Maria bir internet kafeye girdi; internette, Kürtlerin Ortadoğu'da yaşadığı yazıyordu" olarak değiştirildi.

OKUYUCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter'da okuyuncuların cümleleri paylaşması ile başlayan tartışmaya Can Yayınları'nın Sahibi Can Öz yanıt verdi.

Twitter'dan okuyucuların tepkilerine yanıt veren Öz "Paulo Coelho 11 Dakika'daki çeviriyle aslı arasındaki farkların sorumlusunu, editörünü bilmiyorum. Baskı çok eski. Ancak yayıncının böyle kafasına göre metne müdahale hakkı yoktur. Tepki gösteren okurlar haklı. İlk baskıda düzelteceğiz" dedi.

TEPKİLERE YANIT

Öz, gelen tepkilere karşı yaptığı açıklamada, "Gördüğümden beri bunun neden, kimin kararıyla olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenemedim. Baskı çok eski. Ama yayıncının böyle metne müdahale hakkı yok. İlk baskıda düzelteceğiz" dedi.

Bir twitter kullanıcısının "Editörün bilinmemesi de ilginçmiş" yönündeki tepkisine, Can Öz, "O dönemde Can Yayınları'nın başında babam vardı, 2006 senesinde vefat etti. Kararı kimin verdiğin kesin olarak bilmeden kimseyi ateşe atamayız sonuçta, değil mi? Sevgiler." karşılığını verdi.