Parktaki kadın cinayetinde soruşturma tamamlandı!

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Azerbaycan'da hükümlü bulunduğu cezaevinden tahliye olan Elvin Umayev, boşanmak isteyen eşi Turana Umayev ile iki çocuğunun velayeti konusunu görüşmek üzere Trabzon'a geldi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre çay bahçesinde oturan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, Turana Umayev'in başına tek el ateş ederek öldürdü.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev Rize’de kız kardeşiyle yaşadığını belirterek, barışma umuduyla Trabzon’a geldiğini söyledi.

'SİLAHI KORKTUĞUM İÇİN ALDIM'

Elvin Umayev, ifadesinde Azerbaycan'da uyuşturucu suçundan 5 yıl cezaevinde kaldığını, tahliye olunca 4 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Amacının Trabzon'da yaşayan eşi ve 13 yaşındaki ikizlerini görüp yeniden ailesini bir araya getirmek olduğunu savunan zanlı, "Eşimle buluştuğumuzda artık beni istemediğini, buralardan gitmemi istediğini söyledi. Gidersem istediğim zaman çocuklarımla görüşebileceğimi, burada ise çocuklarımla beni görüştürmeyeceğini söyledi. Hatta bana isterse burada zarar verebileceğini, beni dövdürebileceğini anlattı" dedi.

Katil zanlısı eşini vurduğu silahı iki ay önce satın aldığını ve eşiyle görüşmesine aracılık yapan bacanağının kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle yanına aldığını öne sürdü. Olay yerinde bulunan bıçağın ise kendisine değil, eşine ait olduğunu iddia eden zanlı, "Muhtemelen bıçak elindeydi ancak ben görmemiştim" dedi. Otopside cani kocanın bitişik atış yaparak eşini öldürdüğü tespit edildi.

SAVCI 2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Barışma teklifini kabul etmeyen eşini öldüren katil zanlısı hakkındaki soruşturmasını tamamlayan savcı Elvin Umayev iki ayrı suçtan hapis cezası istedi. Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Elvin Umayev hakkında eşe yönelik kasten öldürme, yasak silah satın alma ve bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Katil koca önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.