Özel okullara Rekabet soruşturması

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Rekabet Kurulu İstanbul ve Ankara'da özel okullara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu sitesinde yapılan açıklamada İstanbul'daki Fransız okullarına soruşturma açılmasına yönelik kararla ilgili şu bilgiler yer aldı:

"İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 10.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına, 22-51/766-M sayı ile karar verdi."

ANKARA'DA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Kurumun sitesinde ayrıca yer alan başka bir karar açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;

1. ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

2. Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

3. Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

4. ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

5. Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

6. Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

7. Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

8. Yükselen Koleji Eğitim AŞ

hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi."

ZAM YÜZDE 65 OLARAK AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Ocak'ta özel okul zammının yüzde 65 olacağını açıkladı. Özer söz konusu açıklamasında ''Bu sene ÜFE yerine TÜFE oranlarını baz alarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirledik. Bu kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız. Sektör temsilcileri bunun düşük olduğunu belirttiler ancak biz velilerimizi desteklemek istedik'' ifadelerini kullandı.