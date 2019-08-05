05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belgrad Ormanı'nda geçen cumartesi günü bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33),cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
CESEDİ VATANDAŞLAR BULMUŞTU
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'nda geçen cumartesi ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada cesedin Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Öldürülen kişinin zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Volkan Karakaya'nın para ve cep telefonu ile aracını da gasp ederek kaçtıkları ortaya çıktı.
CİNAYET BÜRO EKİPLERİ YAKALADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin aracına cinayetin işlendiği gün binen iki kişinin peşine düştü. Ardından yapılan operasyonda kuzenler Adem A. (18) ile Y.A. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde yapıldı.
HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Yapılan çalışmalarda şüpheli kuzenlerin, kendilerini Eyüpsultan'dan Belgrad Ormanı'na götürmesi için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Ancak yolda giderken şüphelilerin Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedikleri bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin aracın içinde çıkan kavga sonucu otomobilini yolun sağına çeken Volkan Karakaya'yı bıçakla öldürdükleri, ardından cesedi ormanlık alana sakladıkları belirlendi. Daha sonra öldürdükleri kişinin para ve cep telefonunu ile otomobilinin gasp eden şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük olan Y.A ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nden adliyeye sevk edildi. İki kuzen de tutuklandı.
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