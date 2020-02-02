İHA

İstanbul'da önceki gün, Ataşehir’deki Kayışdağ mevkiinde öğle saatlerinde, iddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü.

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı. Tansiyon kısa süreli büyüse de yolcuların devreye girmesiyle otobüs seferi normale döndü.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre tartışan 2 yaşlı yolcu, vatandaşlar ayırdıktan sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otobüste yaşlılar tartışıyor, kavgaya tutuşan yaşlıları yolcular ayırmaya çalışıyor.