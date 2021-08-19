İstanbul Kartal Sahili'nde kontrolden çıkan İETT otobüsü, yağmurdan korunmak için durakta bekleyen bisikletlilerin arasına daldı. Kazada 5 bisikletçi ölümden döndü. Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Faciadan dönülen kaza, saat 19.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı.

Otobüs, yağmur nedeniyle durakta bekleyen bisikletlilerin arasına daldı. Kazada durakta bekleyen 5 bisikletçi yaralandı. Ölümden dönün yaralı bisikletçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs durağına ait camların patladığı, kazada yaralanan bisikletçilere sağlıkçıların müdahalesi yer aldı.