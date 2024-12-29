AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin yeni il başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in arkasında sımsıkı durduklarını ve İstanbul'un yönetimini yeniden kazanacaklarını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'daki kongre maratonu başladı. İlçe kongreleri devam ederken, dün "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongre düzenlendi.

Dört ilçedeki kongrelerde de mevcut ilçe başkanları, partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Buna göre, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

Kongrelerde emek verenlere teşekkür edip seçilenleri tebrik eden İl Başkanı Kabaktepe, "Azim ve kararlılık, her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Dolayısıyla da partimizin de il ve ilçe başkanlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adresi bu olacak. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni il başkan adayı Özdemir'i her zaman destekleyeceğini bildiren Kabaktepe, "Tüm kongrelerde kendisine eşlik ettim. Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz. Dört yıl beraber çalıştık, haklarınızı helal ediniz. Partimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Futboldan örnek veriyorum hep. Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Bazen 11'de, bazen yedekte oynarız. Bazen tribünde seyrederiz, bazen tribün dışından destek veririz ama her zaman her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, AK Parti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Almış olduğumuz bayrağı daha da ilerilere götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bir olacağız, birlik olacağız. Küskünlüklerimiz, kırgınlıklarımız varsa hepsini bir kenara bırakacağız. Eğer ihtiyaç olursa her daim yanınıza gelmeye, kapınızı aşındırmaya hazırım. Önce, varsa eğer içimizdeki kırgınlıkları bitireceğiz. Sonrasında AK Parti'li olmayan kardeşlerimizi de bu saflara katmak adına mücadele vereceğiz. Partimizi daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz."

Abdullah Özdemir de Kabaktepe'ye, İstanbul'daki hizmetleri ve desteği için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

AK Parti kongrelerinin her zaman düğün ve bayram havasında geçtiğini kaydeden Özdemir, teşkilatta hiçbir zaman emeklilik ve ayrılmak olmadığını, dinlenmek ve daha güçlü bir şekilde göreve devam etmek olduğunu dile getirdi.

İstanbul'daki Suriyeliler ve Suriye'nin durumuyla ilgili de konuşan Özdemir, "Çok zor dönemlerden geçtik. Çok ağır imtihanlardan geçtik. Ülkemiz ve coğrafyamız adına çok büyük badireleri atlattık, atlatmaya da devam ediyoruz. İşte bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın duruşuyla ve teşkilatımızın arkasında durmasıyla, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam durmasıyla, Suriye'nin imtihanını bizim imtihanımız olarak gördük. Hamdolsun bu sınavı da başarıyla hep birlikte verdik." ifadelerini kullandı.