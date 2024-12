AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin yeni il başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in arkasında sımsıkı durduklarını ve İstanbul'un yönetimini yeniden kazanacaklarını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'daki kongre maratonu başladı. İlçe kongreleri devam ederken, dün "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongre düzenlendi.

Kongrelerde emek verenlere teşekkür edip seçilenleri tebrik eden İl Başkanı Kabaktepe, "Azim ve kararlılık, her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Dolayısıyla da partimizin de il ve ilçe başkanlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adresi bu olacak. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni il başkan adayı Özdemir'i her zaman destekleyeceğini bildiren Kabaktepe, "Tüm kongrelerde kendisine eşlik ettim. Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz. Dört yıl beraber çalıştık, haklarınızı helal ediniz. Partimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Futboldan örnek veriyorum hep. Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Bazen 11'de, bazen yedekte oynarız. Bazen tribünde seyrederiz, bazen tribün dışından destek veririz ama her zaman her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, AK Parti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.