Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu Everton'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Onyekuru'nun bonservisini elinde tutan Everton ile anlaşma sağlandı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Monaco, Onyekuru'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak Fransız basını, transferin 13,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine KAS Eupen'de başlayan Onyekuru, 2017 yazında Everton'a transfer oldu. Nijerya Milli Takımı formasını 11 kez giyen futbolcu, 2017-2018 sezonunda Anderlecht, geçen sezon ise Galatasaray'da kiralık oynadı.

Sarı-kırmızılı formayla 44 maçta 16 gol kaydeden Onyekuru, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Onyekuru, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Monaco gibi harika bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Gelişmek ve takıma yardım etmek için her şeyimi vereceğim. Arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Kariyerimin en iyi yılını geçirdiğim için Galatasaray’a ve bunu mümkün kılan, bu şansı veren Everton'a teşekkür ediyorum. Türkiye tam olarak muhteşemdi. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım ilk günden itibaren beni evimde hissettirdi. Tarih yazdık, teşekkürler."