Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefon ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnanıyorum ki siyasetin merkezindesiniz. Siyasette örneksiniz örnek olmaya da devam edeceksiniz. Tabi birileri birçok şey söyleyebilir. Ama biz çalışmamıza bakacağız, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz.

Burada yapmamız gereken en önemli şey, şu 20 yıl içerisinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim."