Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları açıklanıyor 8 Eylül 2023! İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        8 Eylül 2023 On Numara sonuçları açıklanıyor! İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi ve cuma günleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde, sonuçlar saat 20.00'de açıklanacak. İşte 8 Eylül 2023 Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        On numara sonuçları açıklanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        On Numara çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 8 Eylül Cuma On Numara çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

        8 EYLÜL 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİRAZDAN

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        REKLAM

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        REKLAM

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa