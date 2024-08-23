Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: On numara sonuçları açıklandı 23 Ağustos 2024: On Numara sonuç sorgulama ekranı

        On numara sonuçları açıklandı: 23 Ağustos On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın son On Numara çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara sonuçları saat 20.00'de noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara'da kazandıran numaralar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişi pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilmektedir. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 23 Ağustos 2024 On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

        23 AĞUSTOS 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        REKLAM

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Ferdi anlaşma sağladı!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa